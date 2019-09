Der Mann mit Wohnsitz in Hohenbrunn arbeitet als Aushilfshausmeister in einem Hotel in der Schwanthalerstraße. Und just in diesem Hotel verübte er seine erste Tat: Am 20. Mai begab er sich in ein leeres Zimmer und zündete das Bett an. Als die Brandmeldeanlage anschlug, war der 18-Jährige als erstes vor Ort, löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher.