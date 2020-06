Vier verkaufsoffene Sonntage sind keine Lösung

Denn die vier verkaufsoffenen Sonntage in Bayern, "helfen uns in Corona-Zeiten nicht", so Ohlmann. "Dieses Thema scheut die Politik wie der Teufel das Weihwasser." Da die Urlauber an Sonntagen in Bayern "in die Röhre schauen", fordert Ohlmann "unbürokratische Öffnungszeiten während der Coronakrise".

Doch nicht einmal weitere Lockerungen sind in Sicht: Trotz verschiedener Forderungen der Freien Wähler sollen in Bayern in dieser Woche die Corona-Auflagen für Tourismus und Handel nicht geändert werden. Schade findet das Fraktionschef Florian Streibl, der eine Abschwächung der Reisebeschränkungen und Regelungen zum Infektionsschutz noch vor Fronleichnam gefordert hatte.

