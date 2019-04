Die Florianijünger waren gegen 8.45 Uhr zu einem Brand in einem mehrstöckigen Anwesen gerufen worden. Der Brandherd lag in einem Elektroraum im Keller. Schon beim Eintreffen am Einsatzort kamen den Einsatzkräften Rauch und ätzender Geruch entgegen, das Haus war zu diesem Zeitpunkt bereits evakuiert.