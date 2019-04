Autor Irvine Welsh (60) trauert um "T2 Trainspotting"-Star Bradley Welsh (42). Laut britischen Medienberichten ist der ehemalige Box-Champion in Edinburgh erschossen worden. Er soll in der Nähe seines Hauses getötet worden sein. Die Polizei hatte laut "Guardian" mitgeteilt, dass ein Mann mit schweren Verletzungen in der Chester Street gefunden worden sei, der am Tatort verstarb.