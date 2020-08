Kates Visagistin Arabella Preston hat in der britischen "Sun" ausgeplaudert, dass die Herzogin mit ihren Falten hadert und deswegen auf Anti-Aging-Produkte setzen soll. Unter anderem nutzt sie das in Deutschland hergestellte Biotulin, ein pflanzliches Lokalanästhetikum. "Botox in der Tube", sei es. Kate wisse, wie wichtig ihre Optik sei und deshalb achte sie enorm auf ihr Äußeres.