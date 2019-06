München - Die Geschäfte der Kfz-Industrie laufen gut. So gut, dass für die Handwerker mehr Geld drin sein müsste. So sieht das die Industriegesellschaft Metall (IGM). Sie hat am Dienstag ihre Mitglieder in Bayern zum Warnstreik bei BMW am Frankfurter Ring, Mercedes in der Arnulfstraße und Mahag in der Schleibingerstraße aufgerufen.