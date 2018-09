Die 22-Jährige war zum Zeitpunkt der Tat alleine auf dem Golfplatz "Coldwater Golf Links" in der Stadt Ames im US-Bundesstaat Iowa. Irgendwann verschwindet sie, nur noch ihre Tasche bleibt zurück. Verwunderte Golfspieler rufen die Polizei, die Suchmaßnahmen einleitet. Eine halbe Stunde später wird ihre Leiche in einem Wasserloch gefunden, übersäät von Stichwunden am Oberkörper, Hals und Kopf, wie Polizeichef Geoff Huff auf einer Pressekonferenz sagte.