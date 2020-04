Alles wird mehrfach desinfiziert

Die Teams rücken mit Schutzkleidung an. Beim Blutabnehmen tragen die Helfer viruzide Einwegkittel, Handschuhe und Schutzbrille. Immer wieder werden die Hände desinfiziert - und auch die Möbel, auf denen die gelbe Kiste des Teams mit Nadeln, Ampullen und Schutzausrüstung abgestellt war. Sogar der Aufklärungsbogen, den die Teilnehmer unterschreiben, kommt steril in die Kiste - in einer Klarsichthülle.

Um eine eigene Infektion machen sich die Medizin-Studentinnen in Olbrichs Team keine Sorgen. "Ich habe gerne Patientenkontakt", sagt Kreider. Und Matcau: "Wir schätzen es, dass wir etwas tun können." Das Semester geht erst am 20. April weiter.

Erste Ergebnisse erwartet der Leiter der Abteilung Infektions- und Tropenmedizin, Michael Hölscher, in sechs bis acht Wochen. In der ersten Testrunde rechnen die Mediziner zwar nicht damit, viele Menschen mit Antikörpern zu finden. Die Tests sollen aber über zwölf Monate alle drei oder vier Wochen in denselben Haushalten wiederholt werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verfolgen.

München-Probanden werden immer wieder besucht

Zwar gebe es ähnliche Testreihen auch in anderen betroffenen Gebieten, etwa im nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg. "Das Besondere in München ist, dass wir dieselben Menschen immer und immer wieder besuchen werden", sagte Hölscher. So lasse sich sehr genau der fortschreitende Verlauf der sogenannten Durchseuchung verfolgen. Denn anders als im Kreis Heinsberg, wo die meisten Infektionen auf eine Karnevalssitzung zurückgehen, gibt es in München bereits viele nicht mehr nachvollziehbare Infektionen. Die "Dynamik des Infektionsgeschehens" hier sei gewissermaßen "stellvertretend", sagt Hölscher. Die Ergebnisse könnten somit für ganz Bayern oder sogar ganz Deutschland Bedeutung haben.

