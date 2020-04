Blumenmuster, Trachten-Look & Co. Maskenpflicht in Deutschland: So stylisch kann der Mundschutz sein

Farbenfrohe Masken

Die Marke "Maison Common" steht für lebensfrohe und bunt gemusterte Stoffe. Und die gibt es jetzt auch als Mundschutzmasken, passend zu den stylischen Outfits der Marke. Die Masken werden in Deutschland hergestellt und sind ab 29 Euro in unterschiedlichen Ausführungen für Damen, Herren und Kinder verfügbar.

"Leave No One Behind"-Maske

Die #LeaveNoOneBehind-Kampagne setzt sich für jene ein, die von der derzeitigen Corona-Pandemie am schlimmsten betroffen sind: Alte, Arme, Obdachlose, Immunschwache und geflüchtete Menschen an den Außengrenzen. Gegen eine Spende an Organisationen wie Mission Lifeline, Sea-Watch oder die Seebrücke, bekommt man eine Maske zugeschickt, die ein Statement setzt und gleichzeitig cool aussieht.

Frühlingsgefühle

Das New Yorker Fashion-Label "Alice + Olivia" stellt aus übriggebliebenen Stoffen stylische dreilagige Masken mit frühlingshaften Blumenmustern und Schmetterlingen her. Für jede gekaufte Maske spendet das Unternehmen eine weitere Maske an besonders betroffene Gemeinschaften. Die Masken kosten etwa 12 Euro.