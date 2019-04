Kessel soll Bekiroglu und Koussou beleidigt haben

Wie die Niedersachsen am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gaben, wurde ihr Profi Robin Becker vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für fünf Spiele gesperrt, "wegen eines im Drittligaspiel gegen den TSV 1860 München am 30. März 2019 begangenen, vermeintlichen unsportlichen Verhaltens".