Sotschi - Den Weltmeistern Mats Hummels und Thomas Müller droht im Gruppenfinale am Mittwoch in Kasan gegen Südkorea eine Sperre. Hummels und Müller hatten beim WM-Fehlstart gegen Mexiko (0:1) die Gelbe Karte gesehen, bei einer weiteren Verwarnung am Samstag (20 Uhr, ARD, Sky und im AZ-Liveticker) gegen Schweden müsste das Duo des deutschen Meisters Bayern München gegen Südkorea zuschauen.