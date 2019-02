München - Ausgerechnet ein Dienst, der eigentlich Gutes tun will, sorgt derzeit für Streit zwischen einer Bloggerin und den Betreibern des Café Klenze in der alten Pinakothek. Es geht um ein Angebot in der App "Too Good To Go", über die Restaurants, Cafés und Bäckereien übrig gebliebene Lebensmittel gegen wenig Geld an interessierte Lebensmittelretter abgeben können.