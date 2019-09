Bayern bei Champions-League-Premiere nicht dabei

Was hat das mit dem FC Bayern zu tun? Nun ja, man mag es kaum glauben, bei der Premieren-Veranstaltung des neuen prestigeträchtigen, lukrativen Formats waren die Münchner, die mit dem Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad in die diesjährige Gruppenphase starteten (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker), außen vor. 1992 hieß der Bundesliga-Meister VfB Stuttgart, die Bayern wurden mit einem negativen Torverhältnis abgeschlagen Zehnter – kein Witz. Die Schwaben jedoch scheitern in den Qualifikationsspielen an Leeds United.