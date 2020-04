Unzählige Corona-Schalten in Bayerns Kabinett

Und dann geht es auch schon in die Details. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) muss berichten, ob sich die Menschen in Bayern an die Ausgangsbeschränkungen halten. Dann sind Gesundheitsministerin Melanie Huml und Sozialministerin Carolina Trautner dran: Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? Welche Maßnahmen müssen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zusätzlich ergriffen werden, um das Ansteckungsrisiko dort zu minimieren? Und dann geht es, so berichtet Florian Herrmann, eigentlich in jeder Schalte ums Material: Wie viele neue Schutzmasken sind angekommen, wie werden diese verteilt? Wo gibt es Engpässe oder Probleme, die man lösen muss?