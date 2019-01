Bitterböse Kommentare Kensington Palast unter Beschuss: Netz-Hetze gegen Meghan und Kate

Ob der angebliche Streit zwischen Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (37, "Suits") wirklich so ausufernd ist, wie von britischen Medien berichtet wird, sei einmal dahingestellt. Sehr wohl bedenkliche Ausmaße nimmt hingegen der Internet-Hass an, der von den jeweiligen Fans der beiden übereinander - und über die royalen Damen - ausgeschüttet wird. Das will das britische "Hello!"-Magazin von einem Palast-Insider exklusiv erfahren haben.