Weiter heißt es in dem Schreiben des Münchner OBs, in dem er deutlich macht, dass er eine Förderung der U-Bahn-Projekte "Entlastungsstrecek U9" und "Verlängerung U5" ausdrücklich begrüße: "Im Hinblick darauf, dass der Münchner Stadtrat noch vor der Sommerpause entsprechende Beschlüsse zum Bau der U9 fassen muss, darf ich jedoch dringend um die zugesagte, schriftliche Bestätigung bitten. In Bezug auf den in Aussicht gestellten Förderbetrag bitte ich zudem um eine genauere Spezifizierung."