Bislang kaum Details bekannt Star Wars: Weiteres Spin-off in der Mache?

Seit Disney 2012 Lucasfilm und damit die Rechte an "Star Wars" erworben hat, ist der Konzern bemüht, daraus auch Kapital zu schlagen. Was zuletzt mit dem Spin-off "Rogue One" begann, sich über "Der Aufstieg Skywalkers" und die am Freitag gestartete siebte Staffel von "Star Wars: The Clone Wars" fortsetzte, dürfte nur der Anfang gewesen sein. Speziell um den hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ attraktiv zu machen, sei Disney in der Entwicklung mehrerer "Star Wars"-Formate für den Fernseher, wie die Branchen-Insider von "The Hollywood Reporter" berichten.