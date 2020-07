"Bisher war es schwer" Laura Müller macht Diät: Auf diese Methode setzt sie

Laura Müller (19), offiziell nun Laura Norberg, ist auf Diät. Auf Instagram hält die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (47, "Egal") ihre Fans über ihren Abnehmprozess auf dem Laufenden. An Tag vier ihrer Diät, wie sie in ihren Stories erzählt, sei ihr zum Lachen zumute, "aber eigentlich ist es ziemlich schwer". Eineinhalb Kilo habe sie bisher abgenommen. Drei weitere Tage wolle sie noch Diät halten. Eine Woche reiche ihr. Denn die 19-Jährige stellt klar, dass sie nicht "die Masse an Kilos verlieren" wolle. Stattdessen möchte sie "mit dieser radikalen Veränderung" ihren Körper "umstrukturieren".