FC Bayern Basketball: Kostenloses Public Viewing im Audi Dome

Dort findet am Dienstagabend (20.30 Uhr, MagentaSport) das zweite Playoff-Halbfinalspiel statt. Im Foyer des Audi Domes bietet der FCBB seinen Fans ein kostenloses Public Viewing an. Im ersten Duell der Best-of-five-Serie haben die Bayern mit dem 98:88-Heimsieg am Sonntag vorgelegt. Im Vergleich zum Viertelfinale gegen Braunschweig, in dem die Münchner trotz des 3:0-Erfolgs noch nach ihrer Meisterform suchten, groovten sich die Bayern gegen Rasta mehr und mehr ein. Der FCBB zeigte seine bislang beste Leistung in den Playoffs. Allerdings schaffte es Vechta dennoch, dem Titelverteidiger bis zum Schluss einen harten Kampf zu liefern – und übernahm im letzten Viertel sogar zwei Mal die Führung (79:78 und 81:80).