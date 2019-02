Chinesischer Turm

Der Chinesische Turm gehört bei den Münchner Biergärten quasi zum Pflichtprogramm. Der Biergartenbetrieb ist an diesem Samstag angelaufen – für die Jahreszeit ungewöhnlich früh, freut sich Biergartenleiter Daniel Grund, der mit einem großen Anstrum rechnet. Etwa 30 bis 40 Biergartengäste waren's schon am frühen Vormittag, sagt er. Zum Hellen gibt's schon ein kleines, aber feines Angebot an Speisen wie Hendl, Wurstsalat oder Pommes. Geöffnet hat der Biergarten voraussichtlich bis 17 oder 18 Uhr, also bis es kühler wird. Am Sonntag soll's so weitergehen.