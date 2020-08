Das liegt daran, dass mehr als die Hälfte Kleinbauern sind. Bei ihnen leben die ihre Tiere häufig in sogenannter Anbindehaltung. Die Kühe können sich nicht einmal umdrehen oder übers Fell schlecken. Monatelang stehen sie so, ohne sich richtig rühren zu können. In kleinen Betrieben oft sogar immer. Der Bauernverband und das Landwirtschaftsministerium in Bayern lehnen ein Verbot dieser Haltungsform ab, sonst wäre die Existenz dieser kleinen Milchviehbauern gefährdet.