"Bin sehr stolz auf dich" Daniela Katzenberger unterstützt Jenny Frankhausers "PBB"-Auszug

Daniela Katzenberger (33) hat sich in einer Instagram Story positiv zum Auftritt ihrer Schwester Jenny Frankhauser (27) im "Promi Big Brother"-Haus geäußert. Die Kandidatin der Sat.1-Show hat sich nach einem Regelbruch dazu entschieden, das Haus freiwillig zu verlassen. "Schwesterherz, ich weiß, dass dein Herz blutet und du bist mega traurig, wie alles gelaufen ist. Aber: Du hast den Arsch in der Hose gehabt und für dich selbst die Konsequenzen gezogen", schreibt Katzenberger in ihrer Story. Ihre Schwester habe Empathie und Loyalität bewiesen und sie könne jeden Morgen mit gutem Gefühl in den Spiegel schauen. "Bin sehr stolz auf dich Babe", endet ihre liebevolle Botschaft.