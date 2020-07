Süle macht sich nun auch Hoffnungen auf die Teilnahme am Finalturnier der Champions League in Lissabon (ab 12. August), sollte sich der FC Bayern dafür qualifizieren. "Ich habe für das Turnier viel investiert und mich richtig fit gemacht. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da", sagte er. Zuvor bestreiten die Münchner freilich noch das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen den FC Chelsea (8. August, 21.00 Uhr/Sky). Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister 3:0 für sich entschieden.