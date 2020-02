Bin ich schlauer als Oliver Pocher?, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Inselärztin: Das Rätsel, Arztromanze

Inselärztin Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) hat sich für ihren charmanten Arztkollegen Devin (Erik Madsen) entschieden. Ihr Exfreund Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht) will seine große Liebe jedoch nicht kampflos aufgeben. Frei nach dem Motto "Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt", setzt der sonst so umsichtige Chefarzt der Notfallklinik alles auf eine Karte. Devin will sich jedoch nicht so leicht ausbooten lassen und scheut sich nicht, die Sache "unter Männern" mit dem Chefchirurgen auszutragen.