AZ: Herr Daubner, zwei Spiele stehen für den EHC in der regulären Saison noch an, dann geht’s in die Playoffs und damit auf die Jagd nach dem vierten Titel in Serie. Coach Don Jackson meinte, dass man merkt, dass die Intensität sehr zunimmt, wie empfinden Sie das auf dem Eis?

MAXIMILIAN DAUBNER: Genau so. Es ist alles ein bisschen härter, intensiver. Aber das gefällt uns, wir sind in einer Topverfassung, sind gut drauf. Die Red Bulls haben die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben und den vierten Titel in Serie zu holen, was noch keiner Mannschaft in der DEL gelungen ist. So eine Chance wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen.