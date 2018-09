München – Er hat den Grand Prix gewonnen, über 2.000 Musiktitel komponiert und geschrieben – doch sein größter Hit ist diese Frau in weißer Spitze, die da gerade auf ihn zuschwebt. Romantiker Ralph Siegel (72, "Fiesta Mexicana", "Dschinghis Khan") hat Tränen in den Augen, als er am Samstagnachmittag in der Grünwalder Thomaskirche den Schleier seiner wunderschönen Braut Laura (35) lüftet und ihr in die Funkel-Augen schaut.