Gespannt blickt die nationale und internationale Presse immer wieder gen Capri, wo sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) mitten in ihren glamourösen Hochzeitsfeierlichkeiten befinden. Während sich zumindest die meisten Gäste davor hüten, Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zu posten, ist jetzt angeblich zumindest durchgesickert, wann die Zeremonie gestartet ist. So dauerte es laut "Bild"-Informationen bis 18 Uhr, ehe die beiden sich das Jawort vor der versammelten Gästeschar geben sollten.