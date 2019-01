Bilder aus München und Bayern Wintereinbruch: Schnee, soweit das Auge reicht

München - Andauernde Schneefälle haben vor allem den südlichen Teil Bayerns seit dem späten Freitagabend in eine Winterlandschaft verwandelt. Bis Montag könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch in tieferen Lagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sogar bis zu einem Meter. In den Bergen herrschte verbreitet große Lawinengefahr.