Bild mit Seltenheitswert Herzogin Kate trifft auf gleich zwei Königinnen

Am Montag kam es in Windsor zu einem echten Spitzentreffen. Das britische Königshaus hatte gleich zwei royale Paare zu Gast: König Felipe VI. von Spanien (51) und König Willem-Alexander der Niederlande (52) waren mit ihren Frauen Letizia von Spanien (46) und Máxima der Niederlande (48) angereist. Herzogin Kate (37) schien sich mit Letzteren ganz wunderbar zu verstehen. Gemeinsame Bilder, auf denen auch Herzogin Camilla (71) zu sehen ist, zeigen die Frauen in scheinbar bester Stimmung.