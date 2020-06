Sein Auftritt als Bilbo Beutlin in "Der Herr der Ringe" bleibt für viele Kino-Fans unvergessen. Der britische Schauspieler Ian Holm ist am 19. Juni gestorben, wie sein Management am Freitag dem "Mirror" bestätigte. "Es ist traurig, dass der Schauspieler Sir Ian Holm heute Morgen im Alter von 88 Jahren verstorben ist", erklärt sein Agent in einem Statement.