Friedhofs-Diebstahl und Bankkarten-Klau aufgeklärt

In München konnte nach Angaben Andräs mithilfe der Gesichts-Experten beispielsweise eine Diebstahl-Serie auf Friedhöfen aufgeklärt werden. Der Täter wurde gefilmt, als er mit einer - inklusive Pin - gestohlenen Bankkarte Geld an einem Automaten abhob. Ein "Super Recogniser" erkannte ihn auf Bildmaterial der Polizei und konnte so seine Identität klären.