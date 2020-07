Und so hat sie gestern die Bilanzpressekonferenz genutzt, um Tierparkchef Rasem Baban bei seinem Hilferuf an den Freistaat zur Seite zu stehen. Die zweimonatige Schließung während des Corona-Lockdowns hat den Zoo an den Rand der Pleite gebracht. "Es müssen bald wieder mehr Besucher in den Tierpark kommen dürfen", sagt Strobl, "so geht’s nicht weiter."