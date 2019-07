Linksaußen Greilinger (18) ersetzte in Minute 78 den glücklosen Marius Willsch. Bierofkas Urteil: "Er hat sich nichts geschissen, ist rotzfrech reingekommen. Der Junge hat was drauf." Sie zählen zu dem, was man aktuell in Sechzigs preisgekröntem Nachwuchsleistungszentrum als Tafelsilber bezeichnen könnte: Bierofka lässt die Junglöwen los!