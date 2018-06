München - Investor Hasan Ismaik und Präsident Robert Reisinger an einen Tisch setzen? Schwierig! Die Gesellschafter des TSV 1860 tragen ihre Machtkämpfe weiterhin in der Öffentlichkeit aus, ohne in einer Aufsichtsratssitzung zusammenzukommen. Der Jordanier hat seinen Vorsitz dort zwar an seinen Bruder Yahya weitergereicht, dessen Einladung steht allerdings weiterhin aus.