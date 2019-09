Wiesn-Wetter: Sonne-Wolken-Mix am Wochenende

So richtig greislig wird's laut der Prognose in München aber nicht. So viel lässt sich bisher sagen: Am Wochenende erwartet die Wiesn-Gänger ein Sonne-Wolken-Mix, sagt DWD-Meteorologe Smieskol. Bis zu 20 Grad seien am Samstag durchaus drin - wahrscheinlich bleibt es "über längere Zeit trocken". Es könnte ein wenig windig werden.