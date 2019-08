"Natürlich ist der Job auch körperlich anstrengend", sagt Betriebsleiter Almir Ceka. "Was aber viel schwieriger ist, ist das Psychologische. Immer mit den Gästen reden, immer nett bleiben, das strengt auch sehr an." Doch für Psychologie bleibt mir nur wenig Zeit, denn es muss schnell gehen. Wenn es um Bier geht, scheint die Geduld der Gäste nämlich sehr beschränkt zu sein.

Dennoch ist die Stimmung am Ausschank gut. Sogar Hofbräu-Wirt Friedrich "Ricky" Steinberg schaut vorbei, zapft einem Gast ein Weißbier und kontrolliert, ob ich auch genau einschenke. Doch nach ein bisschen Übung ("zu viel Bier, zu wenig Bier, zu wenig Schaum, zu viel Schaum") schaffe ich auch das sehr gut.

Nach ein paar Stunden am Ausschank soll ich nun auch mal in der Küche mithelfen. Hier arbeitet Amores-Guerreiro mit zwei Kollegen. An die enorme Hitze hat sich der Küchenchef gewöhnt. Routiniert nähert er sich dem glühend-heißen Hendlgrill und wechselt schnell den Spieß aus. Ich selbst bleibe in sicherer Entfernung an der Essensausgabe.

Steckerlfisch mit Bratensoße und andere Extrawünsche

Auch hier haben viele Gäste Extrawünsche, die erfüllt werden müssen. Ob Schweinsbraten mit Pommes oder Steckerlfisch mit Bratensoße, Amores-Guerreiro und sein Team erfüllen auch die etwas ausgefallenen Essenswünsche. Damit alles schnell geht, darf hinter der Theke immer nur Einer reden, schärft mir der Küchenchef ein.

Alle müssen hören, was der Gast bestellt, wer am nächsten am bestellten Gericht steht, kümmert sich um die Bestellung. So soll alles ganz schnell gehen. Ich werde von Amores-Guerreiro am Hendlstand positioniert und bringe erstmal ganz schön viel durcheinander.

Ist das Hendl mit Beilage oder nicht, auf welchem Teller servieren wir die Pommes und wie viel Scheiben Schweinsbraten gibt es pro Teller? Für meine Fragen bleibt nicht viel Zeit, denn es hat sich schon eine lange Schlange gebildet. "An schönen Tagen stehen die Leute hier durch den ganzen Biergarten an", sagt Amores-Guerreiro. "Aber im Vergleich zur Wiesn ist das noch gar nichts."

Dort arbeitet der Küchenchef im Hofbräuzelt, wo in zwei Wochen über 70.000 halbe Hendl verzehrt werden. Als ich nach fast zwei Stunden fertig bin und aus dem Stand in den Biergarten trete, kommen mir die 32 Grad Außentemperatur angenehm mild vor.

