Nach so einer Besichtigung liegt natürlich eine Einkehr nahe: Auch nach Bräustüberln oder Brauereigaststätten kann man in dem neuen Bierfinder suchen. Hier stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung, zum Beispiel was das Angebot veganer Speisen, die Hundefreundlichkeit des Lokals, die Barrierefreiheit oder einen verfügbaren Wohnmobilstellplatz und Gästezimmer angeht – falls ein Ausflug im Bierland Bayern mal länger dauern sollte.