Bier Royal, Jason Bourne, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Bier Royal (1), Komödie

München. Bier. Society. Franz Hofstetter ist tot - und mit ihm wohl das Zeitalter der Bierpatriarchen. Um seine Nachfolge an der Spitze der Brauerei zanken sich jetzt zwei Frauen, Gisela (Gisela Schneeberger) und Vicky (Lisa Maria Potthoff). Gisela ist Franz' zweite Frau und ehemalige Sekretärin, Vicky die Tochter aus erster Ehe. Sie hat nie ihren Schock darüber verwunden, dass Gisela nur wenige Wochen nach dem Ableben ihrer Mutter an Franz' Seite auftauchte. Vicky hat verwegene Pläne, will die Brauerei moderner, ökologischer und nachhaltiger aufstellen.