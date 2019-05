BGH-Urteil sorgt für Groll Springen in Naturbädern? Nur unter Aufsicht!

Auf der gegenüberliegenden Seeseite, in Utting, hat man ein Gutachten erstellen lassen, das besagt, dass ein Sprungturm so mit einer Absperrung versehen sein muss, "dass ein Erwachsener diese nicht leicht überwinden kann", zitiert Schiller.

Also werde ein verschließbares Tor angebracht, am Turm in Herrsching und auch am Uttinger Zehn-Meter-Turm, der als Wahrzeichen der Gemeinde gilt. Er sei auf vielen Aufklebern und Broschüren zu finden, beschreibt Geschäftsleiter Florian Zarbo der AZ.

Dießen: Diese Anpassungen sind notwendig

Zarbo ist froh, sagt er, dass das Gutachten, "das eine Stange Geld gekostet hat", 20.000 Euro, geklärt hat, dass der Turm nur verschlossen werden muss. Das wird er nun, wenn keine Aufsichtsperson zugegen ist. Bademeister gibt's in Utting aber glücklicherweise, der Pächter des Seebads selbst habe eine entsprechende Ausbildung.

Weil der Uttinger Sprungturm auch ein Aussichtsturm ist, gerade in den Wintermonaten, werden die Absprünge dann in der kalten Jahreszeit abgesperrt, erklärt Zarbo. Eine weitere gute Nachricht für Uttinger und ihren Feierabend: Das Bad ist nun bis 21 Uhr geöffnet. Damit steht einem Sprung vom Zehner zur Abkühlung nach dem Arbeitstag nichts im Wege.

Auch der Marktgemeinderat in Dießen am Ammersee hat bereits im März Konsequenzen gezogen: Beide Strandbäder in Riederau und St. Alban könne man "nicht mehr in der gewohnten Form betreiben", heißt es in einer Erklärung auf der Homepage der Marktgemeide.

Feldafing: "...dann haben wir halt nur noch eine Badestelle"

Neu ist nun also in diesem Sommer, dass Badegäste keinen Eintritt mehr bezahlen müssen, ihnen das Gelände deutlich länger, von 6 Uhr bis 22 Uhr offen steht, sie dafür aber keine Rutsche und kein Floß mehr nutzen können, denn diese "bädertypischen Einrichtungen", erklärt die Marktgemeinde, würden die Badestellen ja wieder zu Naturbädern machen, in denen eine Badeaufsicht nötig werden würde.

In der Gemeinde Feldafing am Starnberger See steht die finale Entscheidung in der Causa Strandbad noch aus. Doch Bürgermeister Bernhard Sontheim sagt zur AZ: "Ich denke, wir werden alles zurückbauen, dann haben wir halt nur noch eine Badestelle."

In seiner Stimme schwingt Unmut. Er selbst sei schon als kleiner Bub dort zum Schwimmen gegangen, wo heute noch Sprungturm und Rutsche stehen. "Für so ein Naturbad bräuchten wir einen Bademeister, wenn nicht gar zwei, und das ist ein Kostenfaktor, den wir nicht übernehmen wollen", teilt Sontheim die Entscheidung des Gemeinderates mit.

