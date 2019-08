Sendling - Bouldern ist in, konventionelles Klettern eher out. So jedenfalls beschreibt es der Deutsche Alpenverein (DAV). Weil die alte Beton-Freianlage des DAV Kletter- und Boulderzentrums München-Süd in Sendling nur noch wenig genutzt werde, will der Verein mit einer neuen Boulderhalle erweitern. Bouldern ist ungesichertes Klettern in Absprunghöhe, ein Sturz wird abgefedert von dicken Matten.