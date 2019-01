Bezirksausschuss drängt Griechische Schule: Stadt soll klagen

Berg am Laim - Die Bauruine der Griechischen Schule an der Hachinger-Bach-Straße nervt nicht nur Stadträte und Mitglieder des Bezirksausschusses (BA), sondern vor allem die Bürger in Berg am Laim. Vielen fehlt längst das Verständnis dafür, dass die Stadt nicht auf Herausgabe des 17.000-Quadratmeter-Areals klagt, das die griechische Regierung einfach zu ihrem Hoheitsgebiet erklärt hat, obwohl es inzwischen wieder der Stadt gehört.