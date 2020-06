Beziehungskomödie à la "Der Rosenkrieg" "Und wer nimmt den Hund?": Gedeck und Tukur in der Midlife-Crisis

Vor genau einem Jahr feierte die Beziehungskomödie "Und wer nimmt den Hund?" von Regie-Star Rainer Kaufmann (61) beim Filmfest München Premiere; Anfang August startete der Film dann in den Kinos. Und nun, am heutigen Montag (29. Juni), steht die TV-Premiere um 20:15 Uhr im Ersten an. Die Zuschauer erwartet ein Midlife-Crisis-Schlagabtausch der beiden Schauspielgrößen Martina Gedeck (58, "Oktoberfest") und Ulrich Tukur (62, "Tatort: Im Schmerz geboren").