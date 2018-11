Wenn sich München mit dem Olympiapark als Gastgeber für das sportliche Großereignis bewerben würde, wäre dies ein großartiges Signal für die sportbegeisterte Bevölkerung in Bayern, sagte er laut einer Mitteilung seines Ministeriums am Samstag bei einer Tagung des Bayerischen Landes-Sportverbands in München. "Denn der Sport verbindet, bewegt und eint die Menschen in unnachahmlicher Weise - gerade durch solche Ereignisse." (Lesen Sie hier: München freut sich: Fußball-EM 2020 und 2024)