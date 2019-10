Bürgermeister? Die Kommunalwahl hat Kandidatenmangel

So jedenfalls erklärt man beim Bayerischen Gemeindetag die Tatsache, dass es im Vorfeld der Kommunalwahl am 15. März 2020 schwieriger geworden ist, Kandidaten für das Spitzenamt zu finden. Besonders unattraktiv ist der Job in den kleinsten der 2056 bayerischen Kommunen geworden. Dort, wo der Bürgermeisterposten ein echtes Ehrenamt ist, sieht sich der Amtsinhaber neben seinem Beruf den immer komplizierteren rechtlichen Anforderungen ausgesetzt. Da sind Fehler und Ärger programmiert.