"Es war eine grandiose Zeit mit 'the one and only' Heidi Klum und mit fantastischen Jury-Kollegen, wie die letzten drei Jahre mit meinem 'brother from another mother' Michael Michalsky" (51), so Hayo. Mit Letzterem hatte er sich besonders in der letzten Staffel gerne einmal in die Haare bekommen - freundschaftlich, versteht sich. An seine ehemaligen Jury-Kollegen Wolfgang Joop (73), Thomas Rath (51) und Enrique Badulescu sowie an seine Fans richtete der 49-Jährige ebenfalls seinen Dank und verabschiedete sich letztendlich mit einem "Ich liebe euch alle!"