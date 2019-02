München - Der Sarg war geschmückt mit Blumen – kunterbunt, in knalligen fröhlichen Farben, so wie sie sich gern gekleidet und wie sie sich gegeben hat: Maya Gräfin von Schönburg-Glauchau († 60) hatte jahrelang gegen den Krebs gekämpft, jetzt fand ihre Beerdigung in München statt. Und natürlich waren alle da: ihre vier Kinder Alexander, Moritz, Pilar und Carlotta, aus den Beziehungen mit Mick Flick und Stefan Hipp, Mayas Schwester Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, ihre Brüder Cari und Alexander von Schönburg-Glauchau, Mayas Mutter Beatrix und ihr letzter Lebensgefährte Henry Wyndham (Sotheby’s).