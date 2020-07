Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 35-Jährige aus dem Landkreis Starnberg ein Elektroboot ausgeliehen, mit dem er zwischen Riederau und Herrsching mittig auf den See hinausfuhr. Dort ging er zum Schwimmen in den See, anschließend kam er jedoch nicht mehr eigenständig aus dem Wasser. Die Polizei vermutet, dass ihm die Kraft fehlte, um über die Strickleiter zurück aufs Boot zu kommen.