Andere große Kassen bleiben eher vage in ihrer Erklärung. So teilt etwa die Techniker Krankenkasse (TK) auf Anfrage mit, es habe zunächst "eine genaue Betrachtung der möglichen Konstellationen erfordert, um die Unterschiede im Zahlstellenmeldeverfahren und bei der Beitragsberechnung" zu berücksichtigen.

"Nach zügigen Beratungen haben Verbände, Softwarehersteller, Zahlstellen und Krankenkassen den Umsetzungszeitpunkt einheitlich auf den 1. Oktober 2020 festgelegt", erklärt TK-Sprecher Peter Schieber. Ab diesem Tag sollen die gemeinsam vereinbarten Datensätze in den Meldeverfahren zur Anwendung freigeschaltet und die Freibeträge dann endlich berücksichtigt werden.

Auch die Barmer vertröstet auf Oktober. "Wir können sehr gut verstehen, dass die Betriebsrentner eine schnelle Lösung wünschen", so Barmer-Sprecher Thorsten Jakob. Die Umstellung des Verfahrens sei jedoch nicht allein zu bewerkstelligen gewesen. So bräuchten allein die rund 46.000 Zahlstellen die technischen Voraussetzungen, um den neuen Freibetrag in ihren Abrechnungen zu berücksichtigen.

In der Regel ist der Abstimmungsbedarf tatsächlich enorm. Denn das Verfahren zum Einzug der Krankenkassenbeiträge kann mitunter sehr kompliziert werden, wenn bei Versorgungsbezügen verschiedene Zahlstellen zuständig sind.

Bis zur Umstellung kann es noch einige Wochen dauern

Ein Beispiel: Hat ein Versicherter etwa eine Zusatzversorgung im Öffentlichen Dienst, dazu noch eine Direktversicherung mit Kapitalausschüttung und dann auch noch eine Hinterbliebenen-Betriebsrente des verstorbenen Ehepartners, sind in dem Fall drei Zahlstellen beteiligt.

Hat hingegen ein Betriebsrentner nur einen Versorgungsbezug, dann ist auch nur eine Zahlstelle beteiligt. In dem Fall dürften die Betroffenen von der neuen Freibetragsregelung bereits profitieren.

Dass sich deren Umsetzung aber grundsätzlich etwas in die Länge ziehen wird, war schon bei der Verabschiedung der Reform im Dezember klar.

Damals teilte das Bundesgesundheitsministerium mit: "Die Krankenkassen und Zahlstellen arbeiten bereits mit Hochdruck daran, dass die neue Regelung jetzt zügig in ihrer Buchhaltung zur Beitragsberechnung integriert wird. Trotzdem wird es noch einige Wochen dauern, bis diese Umstellung erfolgt ist."

Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) sprach zum selben Zeitpunkt in einem Schreiben an ihre Versicherten jedoch bereits davon, dass die Umsetzung sogar bis Ende 2020 dauern könnte.

Spahn räumt Probleme ein

Zudem hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Verzinsung der ausstehenden Rückzahlung bis zum 31. Dezember 2020 vorsorglich außer Kraft setzen lassen. Denn eigentlich müsste das Geld mit vier Prozent verzinst werden. So sieht es das Sozialgesetzbuch bei solchen Liquiditätsverlusten vor.

Erst auf Nachfrage der Linken im Februar dieses Jahres räumte Spahn die Probleme ein. Er erklärte, dass "eine Auszahlung erst zum Ende des Jahres 2020 nicht hinnehmbar" sei.

"Recht hatte er. Aber nun haben wir Mitte August und die Krankenkassen vertrösten auf Oktober", sagt Linken-Rentenexperte Birkwald. "Das ist alles völlig inakzeptabel. Ich fordere die Zuständigen auf, die Betroffenen sehr bald öffentlich und verbindlich zu informieren."

Andernfalls, fürchtet er, werde sich der Frust der Betroffenen "über die eh schon bescheidene Entlastung" nur noch vergrößern.

