Kredite statt Soforthilfe

Der Handwerksmeister fühlt sich ungerecht behandelt: "Wo ich ausgelaugt am Boden liege, bietet man mir gerade mal ein Darlehen an, sprich Schulden, die ich abstottern muss und für die ich Zinsen zahlen muss. Aber in der Zeitung liest man, wie unglaublich hilfsbereit die Behörden und Finanzämter sind. Das klingt für mich wie eine Lüge", sagt er enttäuscht.