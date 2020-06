München - Wegen zu niedriger Gästezahlen lohne sich der Betrieb drinnen nicht, erläutert Wirt Ricky Steinberg in einer am Montag veröffentlichten Videoansprache an seine Mitarbeiter. Viele Gäste hätten Angst vor dem Besuch oder schlicht kein Geld übrig oder warteten ab, mutmaßt er.